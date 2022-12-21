В БСМП Набережных Челнов вводят новый метод исследования при раке молочной железы

Сцинтиграфия сторожевых лимфатических узлов проводится за день до операции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В больнице скорой медицинской помощи (БСМП) Набережных Челнов внедряют новый метод исследования при раке молочной железы - сцинтиграфию сторожевых лимфатических узлов. Утверждается, что это поможет женщинам с онкологией сохранить лимфатическую систему и работоспособность.

Процедура проводится за день до операции. В область опухоли вводится радиоактивное вещество, после чего гамма-детектор считывает расположение сторожевых лимфатических узлов и показывает, поражены они раком или нет.

- Если сторожевой узел будет без опухолевых клеток, то удалять дополнительные лимфатические узлы будет не нужно. Это позволит сократить объем операции, снизить метастазы и инвалидизацию, - говорит заведующий лабораторией радиоизотопной диагностики Азат Гарипов.

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