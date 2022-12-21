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НовостиОбщество21 декабря 2022 5:51

Житель Набережных Челнов подал в суд на военкомат, где потеряли его личное дело

Молодой человек не получал повесток до 27 лет, а потом был объявлен лицом, не прошедшим военную службу по призыву без причины
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Решение призывной комиссии было признано незаконным.

Решение призывной комиссии было признано незаконным.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Набережных Челнов обратился в суд с требованием признать решение военкомата Центрального и Автозаводского районов города о том, что он не прошел военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, и зачислен в запас, незаконным. Молодой человек заявил, что не скрывался и просто не получал повесток.

Истец также отметил, что все это время был официально трудоустроен в ГУ МЧС РФ по Татарстану и неоднократно проходил медкомиссию в военкомате. Когда ему исполнилось 27 лет, он пришел за военным билетом, но узнал, что его личное дело было потеряно. После восстановления документа военкомат принял решение признать горожанина, не прошедшим военную службу по призыву без причины.

Суд принял решение признать решение призывной комиссии незаконным.

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