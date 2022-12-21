Жителей Татарстана пригласили принять участие во флешмобе #НовогодниеОкна2023

Для украшения окон можно использовать что угодно. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителей Татарстана приглашают принять участие во флешмобе #НовогодниеОкна2023. Об этом на брифинге в Кабмине республики сообщил глава Минмолодежи региона Тимур Сулейманов.

По словам министр, суть акции заключается в творческом подходе к оформлению выходящих на улицу окон домов, офисов, а также государственных и образовательных учреждений. Чтобы украсить их можно использовать что угодно. Например, картинки, детские рисунки или новогодние игрушки.

После того, как окно будет украшено, его надо сфотографировать и выложить в соцсетях с хэштэгом #НовогодниеОкна2023. Лучшие из работ будут отмечены подарками.

Кроме того, татарстанцам предлагают записать короткий видеоролик с благодарностями родным, друзьям, учителям, врачам или волонтерам. Соответствующую запись также можно опубликовать в Сети с хештэгом #МЫВМЕСТЕ и #СпасибоЗаГод.

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