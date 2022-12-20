Осужденного за аферы экс-ректора КХТИ Германа Дьяконова освободили по УДО

Дьяконова осудили в 2020 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывшего ректора КХТИ Германа Дьяконова освободили по УДО. Вахитовский районный суд удовлетворил его ходатайство о досрочном освобождении. Решение было принято на прошлой неделе. Впрочем, пока оно не окончательно. Дело в том, что против досрочного освобождения Дьяконова выступила прокуратура. Решение суда было обжаловано.

Напомним, что Дьяконову предъявили обвинения в крупных аферах с госконтрактами «Газпрома». Причиненный ущерб оценили в 40 миллионов рублей. Осудили экс-ректора в 2020 году. Он должен был провести за решеткой 7 лет. До окончания срока осталось чуть менее половины.