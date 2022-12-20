Жительница Казани потеряла 550 тысяч рублей, пытаясь погасить несуществующий кредит

Женщина перевела деньги на счета аферистов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Казани стала жертвой мошенников. По ее словам, позвонил неизвестный, который представился сотрудником одного из банков. Он сообщил, что кто-то пытается оформить кредит на ее имя. Чтобы решить вопрос, звонивший предложил женщине взять еще один займ, чтобы закрыть уже оформленный.

Перепуганная женщина выполнила все условия "сотрудника банка". Она перевела на продиктованные счета 550 тысяч рублей. Только после этого она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась с заявлением в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Пока выйти на след злоумышленников не удалось, ведутся поиски.

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