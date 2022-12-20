В Татарстане на зимних каникулах будут работать 93 пришкольных лагеря

Лагеря начнут работать уже 28 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дни школьных каникул, которые наступят уже 28 декабря, на территории Татарстана будут работать 93 пришкольных лагеря. Об этом 20 декабря 2022 года в ходе брифинга в Кабинете министров республики рассказал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

По его словам, каждый лагерь будет готов вместить до 3 тысяч школьников. Программа мероприятий подобрана таким образом, чтобы дети, посещающие лагеря, смогли расширить кругозор учеников.

Родительский взнос за посещение ребенком лагеря составит всего 196 рублей 63 копейки, что составляет только 15% от общей стоимости путевки в лагерь. По словам Ильсура Хадиуллина, сумма может увеличиться, если будут организованы культурные мероприятия.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram