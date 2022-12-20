Защитник Даниил Журавлев официально вернулся в "Ак Барс"

Журавлев выступал за "Ак Барс" с 2019 по 2022 года. Фото: Ак Барс

Казанский "Ак Барс", проводящий пока не самый удачный сезон в истории, находит возможность усилить состав. Так, 20 декабря клуб из столицы Татарстана заключил контракт с защитником Даниилом Журавлевым. Срок соглашения рассчитан до конца сезона 2022/2023.

22-летний Журавлев уже защищал цвета "Ак Барса". Всего за казанский клуб он провел 133 матча, в которых забил 6 голов и сделал 25 результативных передач.

Летом 2022 года Журавлев решил попробовать свои силы за океаном, но пробиться в НХЛ не сумел. В нынешнем сезоне он сыграл 14 матчей в АХЛ за "Колорадо Иглз", в которых отметился лишь одной результативной передачей.

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