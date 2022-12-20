В Йошкар-Оле 134 семьи переселенцев из аварийного жилья получили ключи от новых квартир

Ключи от квартир новоселам вручил глава Марий Эл Юрий Зайцев. Фото: мэрия Йошкар-Олы.

Для 134 семей из Йошкар-Олы 20 декабря 2022 года станет особенным днем. Им вручили ключи от квартир в новом десятиэтажном доме микрорайона Мирный. Всего новую крышу над головой получили 363 человека, которые ранее проживали в 20 домах, признанных аварийными.

Как рассказал на торжественной церемонии глава Марий Эл Юрий Зайцев, новое жилье новоселы получили в рамках проекта «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Всего с начала действия программы из аварийного жилья переселили 4367 человек. В 2022 году новое жилье получили 2663 жителя Марий Эл.

Программа будет действовать и в 2023 годы. В планах расселить 2893 человека, из них 550 – жителей Йошкар-Олы.

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