Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 декабря 2022 16:24

В Йошкар-Оле 134 семьи переселенцев из аварийного жилья получили ключи от новых квартир

Всего новое жилье получили 363 человека
Рината СТРЕБКОВА
Ключи от квартир новоселам вручил глава Марий Эл Юрий Зайцев. Фото: мэрия Йошкар-Олы.

Ключи от квартир новоселам вручил глава Марий Эл Юрий Зайцев. Фото: мэрия Йошкар-Олы.

Для 134 семей из Йошкар-Олы 20 декабря 2022 года станет особенным днем. Им вручили ключи от квартир в новом десятиэтажном доме микрорайона Мирный. Всего новую крышу над головой получили 363 человека, которые ранее проживали в 20 домах, признанных аварийными.

Как рассказал на торжественной церемонии глава Марий Эл Юрий Зайцев, новое жилье новоселы получили в рамках проекта «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Всего с начала действия программы из аварийного жилья переселили 4367 человек. В 2022 году новое жилье получили 2663 жителя Марий Эл.

Программа будет действовать и в 2023 годы. В планах расселить 2893 человека, из них 550 – жителей Йошкар-Олы.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram