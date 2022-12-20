В Казани во время проведения новогодних мероприятий могут ограничивать движение транспорта

Перекрывать дороги могут уже с 22 декабря. Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Казани вовсю идет подготовка к Новому году. Праздничные мероприятия уже стартовали. При этом, как уточнили в мэрии столицы Татарстана, во время торжественных мероприятий в центральной части города, а также около "Чаши" и "Татнефть Арены" возможны ограничения проезда для транспорта. Впрочем, это будет происходить только в случаях крайней необходимости.

Так, например, вплоть до 8 января 2023 года могут временно ограничить движение по улице Сибгата Хакима на участке от пересечения с улицей Декабристов до пересечения с улицей Абсалямова. Также дорогу могут перекрыть на улице Зайни Султана на участке от улицы Марджани до улицы Насыри.

В этот же период времени могут закрыть проезд для транспорта на улице Шигабутдина Марджани на участке от улицы Татарстан до улицы Карима.

В период с 22 по 24 декабря изменения могут вступить в силу на улице Баумана. Речь идет об участке от улицы Профсоюзной до улицы Батурина. Также могут перекрыть территорию парковки у Центрального стадиона.

25 декабря может быть закрыт проезд по улице Бичурина на участке от улицы Чистопольской до улицы Сибгата Хакима.

Кроме того вплоть до 14 января могут ограничить движение транспорта по улице Кремлевская на участке от улицы Чернышевского до площади 1 Мая.

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