В Чебоксарах разрешили запускать фейерверки на 49 площадках

Площадки для запуска салютов обустроят во всех районех Чебоксар.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Близится Новый год. Многие жители Чебоксар не мыслят данный праздник без фейерверков. В этом году горожанам будет гле разгуляться. Так, в столице Чувашии подготовят сразу 49 площадок, где можно будет запускать салюты. Перечень разрешенных мест для пиротехники 20 декабря 2022 года утвердила комиссия по ЧС и ОПБ Чебоксар. "Комсомолка" публикует полный список мест для запуска фейерверков.
Калининский район
- В районе речного порта.
- Аллея поколений по улице Пролетарская.
- Футбольное поле улице Низами.
- Хоккейная площадка по улице 9-ая Южная.
- Территория перед домом № 1 по улице 50 лет Октября.
- Территория около ДК «Хузангая»
- Территория перед ТД «Овас».
- Площадка между домами № 7 и № 8/5 по улице Ярмарочная
- Площадка у дома 58 корпус. I по проспекту Тракторостроителей со стороны оврага
- Площадка в районе дома № 72 по проспекту Тракторостроителей
- Аллея перед перекрестком улиц Комсомола и Пролетарской.
- Сквер улицы Цивильская.
- Пустырь в районе диспетчерской троллейбусного управления по проспекту Чебоксарский.
Ленинский район
- Территория, прилегающая к дому №80 по улице Богдана Хмельницкого;
- Прилегающая к транспортному кольцу территория по улице Коммунальная Слобода.
- Территория между домами № 43 и 45 по Эгерскому бульвару
- Парк в поселке Новые Лапсары.
- Территория между домами №16 по проспекту Яковлева и №7 по улице Кукшумской.
- Площадка перед домом № 2 корпус 2 по проспекту 9-й Пятилетки
- Дорожки сквера Чапаева по проспекту Ленина
- Около «Дорисс-парк».
- Площадка на углу проспекта 9-й пятилетки и Эгерского бульвара
- Площадка у памятника Яковлеву у Национальной библиотека по проспекту Ленина
- Территория между техникумом «ТрансСтройТех», Республиканским центром медицины катастроф и детским садом № 149
- Площадка на углу проспектов Яковлева и Мира (напротив д.№ 98 по проспекту Мира).
- Пустырь между микрорайоном «Садовый» и началом транспортной развязки у Сугутского моста.
Московский район
- Площадка около домов № 22, 24 , 74 к.1 по улице Павлова. ,
- Площадка у дома № 2/5 по улице Максимова;
- Площадка у домов № 58, 58/1, 60, 62 по улице Гражданская.
- Площадка у домов 119,119/1 по улице Гражданская.
- Площадка у домов № 12, 33/1, 13, между домами № 25 и д.33 по бульвару Миттова.
- Сквер Пирогова.
- Площадка у дома № 5 по улице Кривова.
- Площадка у дома № 9 по улице Афанасьева.
- Площадка у дома № 9 по улице Социалистическая.
- Пустырь по улице Талвира.
- Студенческий городок.
- Парк «Амазония».
- Площадка на стадионе «Волга».
- Сквер имени Ислюкова.
- Пустырь по улице Юрьева.
- Набережная Чебоксарского залива.
- Студенческий сквер.
Заволжье
- Поселок Сосновка - площадка на стадионе «Рубин».
- Поселок Сосновка - ООО «Колос М», поле;
- Поселок Октябрьский - площадка проведения авторалли «Золотые пески Заволжья»
- Поселок Северный - площадка за магазином.
- Санаторий «Чувашия» - причал;
- Поселок Первомайский - дамба.
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