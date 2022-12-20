В Чебоксарах разрешили запускать фейерверки на 49 площадках

Площадки для запуска салютов обустроят во всех районех Чебоксар. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Близится Новый год. Многие жители Чебоксар не мыслят данный праздник без фейерверков. В этом году горожанам будет гле разгуляться. Так, в столице Чувашии подготовят сразу 49 площадок, где можно будет запускать салюты. Перечень разрешенных мест для пиротехники 20 декабря 2022 года утвердила комиссия по ЧС и ОПБ Чебоксар. "Комсомолка" публикует полный список мест для запуска фейерверков.

Калининский район

- В районе речного порта.

- Аллея поколений по улице Пролетарская.

- Футбольное поле улице Низами.

- Хоккейная площадка по улице 9-ая Южная.

- Территория перед домом № 1 по улице 50 лет Октября.

- Территория около ДК «Хузангая»

- Территория перед ТД «Овас».

- Площадка между домами № 7 и № 8/5 по улице Ярмарочная

- Площадка у дома 58 корпус. I по проспекту Тракторостроителей со стороны оврага

- Площадка в районе дома № 72 по проспекту Тракторостроителей

- Аллея перед перекрестком улиц Комсомола и Пролетарской.

- Сквер улицы Цивильская.

- Пустырь в районе диспетчерской троллейбусного управления по проспекту Чебоксарский.

Ленинский район

- Территория, прилегающая к дому №80 по улице Богдана Хмельницкого;

- Прилегающая к транспортному кольцу территория по улице Коммунальная Слобода.

- Территория между домами № 43 и 45 по Эгерскому бульвару

- Парк в поселке Новые Лапсары.

- Территория между домами №16 по проспекту Яковлева и №7 по улице Кукшумской.

- Площадка перед домом № 2 корпус 2 по проспекту 9-й Пятилетки

- Дорожки сквера Чапаева по проспекту Ленина

- Около «Дорисс-парк».

- Площадка на углу проспекта 9-й пятилетки и Эгерского бульвара

- Площадка у памятника Яковлеву у Национальной библиотека по проспекту Ленина

- Территория между техникумом «ТрансСтройТех», Республиканским центром медицины катастроф и детским садом № 149

- Площадка на углу проспектов Яковлева и Мира (напротив д.№ 98 по проспекту Мира).

- Пустырь между микрорайоном «Садовый» и началом транспортной развязки у Сугутского моста.

Московский район

- Площадка около домов № 22, 24 , 74 к.1 по улице Павлова. ,

- Площадка у дома № 2/5 по улице Максимова;

- Площадка у домов № 58, 58/1, 60, 62 по улице Гражданская.

- Площадка у домов 119,119/1 по улице Гражданская.

- Площадка у домов № 12, 33/1, 13, между домами № 25 и д.33 по бульвару Миттова.

- Сквер Пирогова.

- Площадка у дома № 5 по улице Кривова.

- Площадка у дома № 9 по улице Афанасьева.

- Площадка у дома № 9 по улице Социалистическая.

- Пустырь по улице Талвира.

- Студенческий городок.

- Парк «Амазония».

- Площадка на стадионе «Волга».

- Сквер имени Ислюкова.

- Пустырь по улице Юрьева.

- Набережная Чебоксарского залива.

- Студенческий сквер.

Заволжье

- Поселок Сосновка - площадка на стадионе «Рубин».

- Поселок Сосновка - ООО «Колос М», поле;

- Поселок Октябрьский - площадка проведения авторалли «Золотые пески Заволжья»

- Поселок Северный - площадка за магазином.

- Санаторий «Чувашия» - причал;

- Поселок Первомайский - дамба.

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