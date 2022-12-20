Четырехметровую экоелку откроют в Казани 22 декабря

Экоелку установили на набережной Казанки. Фото: Мэрия Казани

До Нового года осталось всего 1,5 недели. Во всех городах Татарстана идут масштабные приготовления. В частности, открываются городские елки. При этом, есть среди них и весьма необычные деревья.

Так, в Казани готовятся к открытию четырехметровой экоелки. Ее смастерили из 460 килограммов гранул производственных отходов и мишуры.

Первую в Казани экоелку установили на набережной Казанки. ТОржественное открытие намечено на 18.00 22 декабря. Для всех пришедших организуют торжественную шоу-программу и памятные подарки.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram