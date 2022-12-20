Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил медаль челнинскому бизнесмену Рустему Гатину

Гатин осенью обеспечивал горячим питанием жителей Лисичанска в ЛНР. Фото: Пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов 20 декабря 2021 года наградил медалями жителей республики. Отдельно глава региона отметил деятельность представителей отраслей промышленности, бизнеса и социальной сферы. В частности, среди отличившихся татарстанцев оказался бизнесмен-благотворитель из Челнов Рустам Гатин. Он получил медаль «За доблестный труд».

Гатин известен в Челнах как основатель проекта помощи бездомным. Осенью он отправился в подконтрольный Татарстану город Лисичанск, который находится в ЛНР. Там Гатин вместе с его командой обеспечивал горожан горячим питанием. В настоящее время бизнесмен находится в Татарстане, но в будущем вновь намерен посетить Лисичанск.

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