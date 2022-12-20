В Чувашии из-за взрыва на газопроводе, по которому топливо доставляли в Европу, возбудили уголовное дело

В обстоятельствах произошедшего детально разбираются сотрудники следственного комитета. Фото: Олег ЗОЛОТО

По факту разгерметизации и последующего взрыва на газопроводе «Уренгой – Помары – Ужгород» в Вурнарском районе было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», сообщает следственный комитет Чувашии.

- В результате ЧП погибли три человека, еще один пострадал. Выживший был доставлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая медпомощь. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - также отметили в ведомстве.

Напомним, взрыв на газопроводе произошел около деревни Ямбахтино Вурнарского района. Сразу же возник многометровый факел пламени. Его было видно за несколько километров. Пожарные из-за высокой температуры сначала даже не могли близко подобраться к очагу возгорания. Но спустя время им это удалось сделать, и огонь был потушен. Установлено, что пострадавший и погибшие – это рабочие обслуживающей газопровод организации, в момент взрыва они проводили там плановые работы.

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