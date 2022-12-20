Электричка из Казани в Свияжск с 28 декабря начнет ходить по новому расписанию

Общее время в пути увеличится. Фото: мэрия Казани.

Жителям Татарстана, которые регулярно пользуются услугами пригородных поездов стоит быть внимательными. На одном из самых популярных маршрутов изменится расписание. Так, электричка из Казани в Свияжск будет отправляться в путь раньше обычного. Об этом сообщает пресс-служба АО «Содружество».

С 28 декабря от станции Казань электричка №6003 отправится в путь в 11.18, то есть на семь минут раньше обычного. При этом в Свияжск пригородный поезд будет прибывать как и раньше, в 12.39.

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