В Минобрнауки Татарстана решили не переносить школьные каникулы из-за роста случаев гриппа и ОРВИ

На разобщении в регионе сейчас находятся 395 классов в 66 учебных учреждениях. Фото: Евгения ГУСЕВА

Несмотря на рост случаев заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19, в Татарстане не планируют переносить школьные каникулы. Об этом в ходе брифинга в Кабмине республики заявил глава Минобрнауки региона Ильсур Хадиуллин.

По последним данным, на разобщении в Татарстане находятся 395 классов в 66 школах. Закрытых на карантин учебных учреждений нет.

Утренние фильтры продолжатся. Дети и взрослые с симптомами болезни по-прежнему не будут допускаться до уроков.

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