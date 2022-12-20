За сутки в Татарстане выявили 103 новых случая COVID-19

С начала пандемии болезнь с регионе подтвердилась у 192 390 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Татарстане выявили 103 новых случая COVID-19, госпитализировали 41 зараженного и выписали 134 переболевших вирусом человека. Такие цифры во вторник, 20 декабря, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 192 390 человек, 189 317 из которых выздоровели, а 2 008 – скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составил 3,9%.

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