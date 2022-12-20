С 21 декабря из-за торжеств в честь Нового года 2023 в метро Казани запустят дополнительный поезд

Таким образом сократится интервал между составами. Фото: Алина НИЗАМОВА

Новый год 2023 еще не наступил, а праздничные мероприятия в Казани уже стартовали. Это создаст дополнительную нагрузку на общественный транспорт, ведь горожане будут массово посещать ту или иную локацию, а после торжества возвращаться домой.

В связи с этим и в период преддверия новогодних праздников в казанском метро с этой среды, 21 декабря, для сокращения интервала между поездами вводят дополнительный состав.

- В итоге в час-пик в метро будут курсировать 10 поездов с интервалом 5 минут 33 секунды, - сообщает МУП «Метроэлектротранс».

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