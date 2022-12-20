На главную елку Татарстана Нового года 2023 пригласили 8,5 тысячи детей

В этот раз праздник будет посвящен теме семьи и семейным традициям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 декабря в честь Нового года 2023 главная республиканская елка с участием главы Татарстана Рустама Минниханова пройдет в «Татнефть Арене». На нее были приглашены 8,5 тысяч детей. В этот раз праздник будет посвящен семье и семейным традициям, сообщил 20 декабря на брифинге министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов.

Так, приглашение на елку получили дети из семей мобилизованных – это более 2 тысяч учащихся 5-11 классов; школьники, которые проявили себя в учебе, спорте, культуре и общественной деятельности, а также те, кто сейчас находится в трудной жизненной ситуации.

Тимур Сулейманов немного приоткрыл завесу интриги самого новогоднего представления, которое готовят для детей. Так, главным героем сказки «Тайна новогодних игрушек» станет мальчик. Он не верит в новогоднее чудо и своими капризами пытается испортить своей семье праздничное настроение. В итоге с миром волшебства мальчика знакомят новогодние игрушки.

Все пришедшие на представление дети получат сладкий подарок, мягкую игрушку в виде кролика. Для ребят, которые приедут из районов Татарстана, организуют горячее питание, а на случай непогоды их разместят на время в ближайших детских лагерях.

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