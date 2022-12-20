В Татарстане одобрили законопроект об оказании бесплатной юридической помощи участникам СВО

Подобные меры планируется оказывать и членам семей бойцов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты Госсовета Татарстана одобрили законопроект об оказании бесплатной юридической помощи участникам спецоперации. Речь идет и о мобилизованных местных жителях, и о тех, кто заключил контракт о пребывании в добровольческом формировании и проходящих службу в зоне СВО, говорится в документе.

Бесплатную юридическую помощь также планируется оказывать и членам семей бойцов.

Отметим, что изначально проект изменений в закон «Об оказании бесплатной юридической помощи в Татарстане» внесла уполномоченный по правам человека в регионе Сария Сабурская.

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