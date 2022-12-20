Новый 2023 год жители Казани смогут встретить в парке «Черное озеро» и у «Чаши»

В первом случае гуляния будут идти до двух часов ночи, а во втором – до трех. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Жителей Казани приглашают встретить новый 2023 год на открытом воздухе. Ночью с 31 декабря на 1 января специальные праздничные программы будут проходить у Центра семьи «Казан», где установлена главная елка города, и на катке парке «Черное озеро».

В первом случае гуляния будут идти вплоть до двух часов ночи, а во втором случае – до трех часов, сообщают в Управлении культуры столицы Татарстана.

Напомним, ранее «Комсомолка» публиковала полную программу праздничных мероприятий в Казани, а также отдельно – программу гуляний у реки Казанка и в Казанском Кремле. Кроме того, на сайте можно ознакомиться с расписанием открытия новогодних елок в городе.

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