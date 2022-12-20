Театр Тинчурина проведет новогодние представления для детей мобилизованных татарстанцев

Фото: пресс-служба театра им.Тинчурина

24-25 декабря театр Карима Тинчурина проведет новогодние благотворительные представления для детей мобилизованных татарстанцев. В мероприятии примут участие более 300 детей из 10 районов Татарстана.

В программе новогодний представлений: встреча с Дедом морозом и Снегурочкой, сказочными персонажами, хоровод вокруг елки, игры и подарки. Также гостям представят сказку по произведению драматурга Шамиля Фархутдинова «Волшебная арена» («Тылсымлы арена»).

В мероприятии примут участие дети из Лаишевского, Тюлячинского, Сабинского, Рыбно-Слободского, Мамадышского, Пестречинского, Зеленодольского, Атнинского, Арского районов, Высокогорского районов РТ.

Новогодние благотворительные представления организуются при поддержке ООО «Мелита-Аренда», АО «Казанский жировой комбинат», ОАО «Алексеевскдорстрой», ООО «СМО «Спасение», компании «Кроу Аудэкс» и тепличного комбината «Майский».