МАМАКО® - бережное детское питание на основе натурального козьего молока

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Самая широкая линейка включает:
- Адаптированные детские смеси на козьем молоке
- Детские молочные и безмолочные каши, в том числе Organic, - 18 вкусов
- Крем-супы на козьем молоке - для вкусного и полезного овощного обеда
- Фруктовые пюре с козьим творожком
* Актуальные по состоянию на декабрь 2022 года данные (РФ и страны ЕАС)
Почему мамы выбирают МАМАКО®?
1. Еще ближе к маме! MAMAKO® Premium - первая и единственная смесь на козьем молоке с 2’-FL олигосахаридами грудного молока.
Инновационные компоненты и натуральное козье молоко создают двойную пользу для здоровья ребенка:
- Комфортное пищеварение
- Поддержка естественного иммунитета
- Развитие мозга и зрения
* Согласно данным Единого реестра свидетельств о государственной регистрации на август 2021 года (РФ и страны ЕАС)
2. Качество без компромиссов. Европейские стандарты производства.
3. Натуральное козье молоко - бережная основа премиального детского питания MAMAKO®. Легко усваивается и обладает лучшей биодоступностью макро- и микроэлементов в сравнении с коровьим молоком, что подтверждено научными исследованиями университета Гранады (Испания).
4. Специальная линейка MAMAKO® Organic: безмолочные каши и каши на козьем молоке.
5. Нежно-сливочный вкус каш, овощных крем-супов и фруктовых пюре радует малышей!
Бережно, вкусно, легко - MAMAKO®!
Грудное молоко является лучшим питанием для младенцев. ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание в течение первых 6 месяцев жизни ребенка и продолжение грудного вскармливания после введения прикорма до возраста 2 лет. Перед вводом новых продуктов в рацион малыша необходимо проконсультироваться со специалистом. Материал носит информационный характер и не может заменить консультацию специалиста здравоохранения. Для питания детей с рождения. Товар сертифицирован.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста, 0+, реклама