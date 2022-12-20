После хлопка газа в Мензелинске возбудили уголовное дело

ЧП произошло утром 20 декабря в доме №34 на улице Прибрежная. Фото: МЧС Татарстана

По факту травмирования мужчины в результате хлопка газа в одном из частных домов Мензелинска возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В произошедшем сейчас разбираются следователи.

- Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз, - сообщают в СУ СКР по Татарстану.

Напомним, утром 20 декабря в доме №34 на улице Прибрежная раздался хлопок, который не только выбил окна и двери, но и оторвал крышу. После этого начался пожар.

В итоге 59-летний мужчина получил ожоги 40% тела. Его состояние стабилизовали в местной ЦРБ, после чего мужчину доставили в БСМП Набережных Челнов.

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