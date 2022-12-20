Николаев рассказал о грядущей реформации системы общественного транспорта в Чебоксарах

В городе должны появиться 146 различных маршрутов и новые троллейбусы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что в 2023 году в Чебоксарах стартует реформация системы общественного транспорта. Она будет продолжаться последующие четыре года – вплоть до 2027. В итоге в городе должны появиться 146 различных маршрутов и 153 новых троллейбуса.

По словам Николаева в процессе будет сделано следующее:

Будет утвержден документ транспортного планирования;

Будет создан единый государственный перевозчик на базе троллейбусных предприятий Чебоксар и Новочебоксарска;

Перевозчики будут переведены на регулируемый тариф;

Местным жителям предложат единые проездные билеты и абонементы для бесплатных пересадок с одного маршрута на другой.

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