На праздники Нового года 2023 в Татарстане ждут до 180 тысяч туристов

Заезд туристов ожидается в три этапа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новогодние праздники это традиционно туристический сезон. Россияне используют продолжительные выходные для путешествий. В последнее время они выбирают для этого города в пределах своей страны. Татарстан и Казань в последнее время только набирает популярность, как направление для новогодних каникул.

Республика ожидает большое количество туристов, уже видно, что рост их потока должен превысит прошлогодние показатели на 10-11%, сообщил 20 ноября на брифинге председатель госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

По его расчетам, регион в новогодние каникулы посетят порядка 180 тысяч туристов. Ожидается, что заезды будут осуществляться в три этапа: непосредственно в сам Новый год, со 2 по 5 января, а также на Рождество и на излете выходных дней.

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