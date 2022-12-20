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НовостиОбщество20 декабря 2022 8:38

К Новому году бесплатные сладкие подарки в Казани получат 156 тысяч детей

Состав наборов прошел строгий отбор в Роспотребнадзоре Татарстана
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Подарки будут выдавать младшеклассникам и воспитанникам детсадов с 26 по 30 декабря.

Подарки будут выдавать младшеклассникам и воспитанникам детсадов с 26 по 30 декабря.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Стало известно, что к Новому году бесплатные сладкие подарки в Казани получат 156 тысяч детей. Это младшеклассники и воспитанники детских садов, сообщают в Управлении образования города.

Утверждается, что состав подарков прошел строгий отбор в Роспотребнадзоре Татарстана. Все сладости в них разрешены к употреблению детьми.

Отметим, что помимо конфет и печенья в наборах будут световозвращающие наклейки, которые сделают ребят более заметными на дорогах в темное время суток.

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