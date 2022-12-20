Житель Набережных Челнов предстанет перед судом за незаконное образование юридического лица

Преступление было совершено в городе летом текущего года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Набережных Челнов, обвиняемого в незаконном образовании юридического лица.

По версии следствия, летом текущего года он договорился с неустановленным пока человеком стать фиктивным руководителем фирмы. Для этого обвиняемый предоставил свой паспорт, а после, получив пакет документов, подал их через МФЦ в налоговую.

- В дальнейшем сотрудники налоговой службы выявили подлог и обвиняемый написал отказ от руководства фирмой, - сообщают в СУ СКР по Татарстану.

Свою вину мужчина признал. В скором времени он предстанет перед судом.

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