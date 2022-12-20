В Кукморском районе водитель «Лады» насмерть переехал пешехода, который лежал на дороге

За рулем легковушки находился 22-летний молодой человек. Фото: ГИБДД Татарстана

Вечером в понедельник, 19 декабря, на трассе в Кукморском районе автомобиль «Лада Калина» насмерть переехал пешехода. 31-летний мужчина лежал на неосвещенном участке дороги, не имея при себе предметов со световозвращающими элементами.

За рулем легковушки находился 22-летний молодой человек. По предварительным данным, он не выбрал безопасную скорость движения, сообщают в ГИБДД Татарстана.

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