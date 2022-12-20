На трассе в Тукаевском районе произошло массовое ДТП с участием микроавтобуса

Все произошло на 17 километре автодороги Набережные Челны – Сарманово. Фото: ГИБДД Татарстана

Утром во вторник, 20 декабря, на 17 километре автодороги Набережные Челны – Сарманово в Тукаевском районе произошло массовое ДТП. Там столкнулись легковушки Chevrolet, «Лада» и Hyundai, а также микроавтобус «Газель», в котором находились 11 пассажиров.

По предварительным данным, женщина за рулем Chevrolet на высокой скорости выехала на встречку, где врезалась в микроавтобус. После этого с ним столкнулись и два других автомобиля.

В итоге пострадали два человека: водитель Chevrolet и один из пассажиров «Газели».

- Обстоятельства произошедшего выясняются, - сообщают в ГИБДД Татарстана.

От удара «Газель» опрокинулась. Фото: ГИБДД Татарстана

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