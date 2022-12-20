Утром на улице Побежимова в Мензелинске вспыхнул частный дом, пострадал человек

Причина пожара устанавливается. Фото: МЧС Татарстана

Около 7:30 во вторник, 20 декабря, на улице Побежимова в Мензелинске вспыхнул частный дом. На место были оперативно вызваны пожарные, которые и ликвидировали горение.

В результате произошедшего пострадал 59-летний мужчина. Он был госпитализирован в реанимационное отделение Центральной районной больницы.

- Причина пожара устанавливается, - сообщают в МЧС Татарстана.

На место оперативно прибыли пожарные. Фото: МЧС Татарстана

Напомним, ранее сообщалось о пожаре в Лениногорске, в ходе которого погибли два человека - мужчина и женщина.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram