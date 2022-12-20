Два студента КНИТУ стали миллионерами

Марат Сафин. Фото: предоставлено пресс-службой

Торжественное подведение итогов Всероссийского студенческого форума «Твой ход» состоялось в минувшие выходные в Москве. Вручение наград победителям проходило в выставочном зале «Манеж», куда были приглашены более 5 000 студентов со всей страны. Главная тема форума – развитие российского студенчества и молодёжной политики университетов.

- Вы многого достигли и еще большего достигнете. При этом не забывайте, что ваши успехи зависят не только от вашей целеустремленности, работоспособности и талантов. Они зависят и от ваших родителей, учителей, преподавателей и просто наставников, которые так или иначе сопровождают вас по жизни, — подчеркнул глава Минобрнауки России Валерий Фальков во время церемонии награждения победителей.

Для участников проходили интересные лекции от крутых спикеров, панельные дискуссии и воркшопы. Среди победителей, получивших 1 миллион рублей на обучение, запуск своего стартапа или улучшение жилищных условий – студенты КНИТУ Марат Сафин и Константин Пентегов.

- Я являюсь лидером команды, которая реализовала проект «VR-история», - рассказывает Константин. - Мы создали виртуальный музей и видеоэкскурсию по селу Никольское в Республике Татарстан. Оба продукта предназначены для воспроизведения в очках виртуальной реальности, что дает эффект полного погружения. С нашими проектами мы посетили школы, университеты, точки роста, культурно-творческие объединения и музеи Республики Татарстан. Я пока не решил, на что потрачу миллион, но однозначно, это будет инвестиция в первую очередь в качество жизни!

Константин Пентегов. Фото: предоставлено пресс-службой

Марат Сафин представлял проект «Амбассадоры науки» - популяризация научных открытий Татарстана. Битвы ученых, научно-популярные видеоролики, научный туризм и многое другое стало контентом проекта.

- Наши трансляции и ролики собирали по 100 тысяч просмотров, - рассказывает Марат. – На форуме мы не только презентовали результаты своей работы, но и рассказали о планах. Но никакая победа не случится, если тебе не помогает команда, поэтому мне хотелось бы выразить слова благодарности ребятам – моим коллегам – Вячеславу Шаталову, Алине и Алие Муллакаевым, Елене Смирновой и Альфису Сабирову.

Всего было определено 200 победителей конкурсного трека «Делаю», которые разрабатывали свои проекты по 11 направлениям, таким как «Двигаю прогресс», «Берегу природу», «Помню о важном» и прочим направлениям разных сфер жизнедеятельности. Организаторами форума выступили Министерство науки и высшего образования РФ, Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), АНО «Россия — страна возможностей», Российский Союз Молодёжи.