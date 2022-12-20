В Набережных Челнах открылся Центр исламского дополнительного образования «Тэрбия»

Такое же учреждение функционирует в Бавлах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах состоялось открытие Центра исламского дополнительного образования для детей и взрослых «Тэрбия», действующего при Духовном управлении мусульман Татарстана. Раньше он был частью семейно-досугового центра «Хэзинэ», а теперь работает отдельно.

На данный момент Центр посещают порядка 200 детей. Они изучают там основы ислама и татарскую культуру, а также участвуют в различных мастер-классах, квестах и викторинах, сообщают «Челнинские известия».

Такой же Центр «Тэрбия» функционирует в Бавлах.

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