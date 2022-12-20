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НовостиОбщество20 декабря 2022 6:22

Муслим, Кирана и Агдалия: какие еще необычные имена дают детям жители Казани

За неделю в Казани родились 374 ребенка
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Самый крупный малыш появился на свет с весом в 4810 грамм, а самый маленький – 720 грамм.

Самый крупный малыш появился на свет с весом в 4810 грамм, а самый маленький – 720 грамм.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За неделю с 12 по 18 декабря в Казани родились 374 ребенка: 209 мальчиков и 165 девочек. Чаще всего родители называли новорожденных такими именами, как Амир, Марк, Демид, Амирхан, Алиса, София, Диана и Амелия. Однако были и более редкие варианты. Так, например, на свет появились Всеволод, Аристарх, Муслим, Харитон, Степан, Соня, Кирана, Агдалия и Элита.

Самый крупный малыш родился с весом в 4810 грамм, а самый маленький – 720 грамм, сообщает Управление ЗАГС Исполкома города.

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