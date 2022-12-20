Метшин поручил создать программу по увеличению турпотока в Казань

Идея обсуждалась на XIX сессии Казгордумы. Фото: kzn.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил создать рабочую программу, которая способствовала бы увеличению турпотока. Все для того, чтобы уже к 2030 году столица Татарстана преодолела отметку в пять миллионов гостей ежегодно.

Обсуждать планы по развитию туризма в городе планируется с представителями соответствующей отрасли, бизнеса и науки.

- Важно сказать, что в условиях отсутствия европейских направлений для путешествий жители выбирают для отдыха Казань. При этом мы ничем не уступаем зарубежным городам, - отметил в ходе XIX сессии Казгордумы, на которой обсуждалась идея, председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

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