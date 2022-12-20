Прогнозируется, что к 2030 году Казань будет принимать до 7-8 миллионов туристов ежегодно

По итогам текущего года в столице Татарстана ожидается рекордное на данный момент число туристов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По прогнозам председателя государственного комитета Татарстана по туризму Сергея Иванова, к 2030 году Казани будет принимать до 7-8 миллионов туристов ежегодно. Они будут приезжать не только для того, чтобы увидеть столицу республики, но и для посещения таких туристических центров, как Болгар, Тетюши и Свияжск, уверен Иванов.

По его словам, на данный момент наблюдается увеличение продолжительности пребывания гостей в городе. Если раньше, они оставались на две-три ночи, то теперь бывает бронирование номеров и на семь ночей.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице Татарстана по итогам текущего года ожидается рекордное количество туристов. Прирост должен составить 11%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С начала года Казанский Кремль посетили 3,5 миллиона туристов

Это почти на 25% больше, чем было годом ранее (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram