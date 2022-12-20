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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 5:38

В ходе пожара на улице Лермонтова в Лениногорске погибли мужчина и женщина

Их тела были обнаружены уже в ходе разбора сгоревших конструкций
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Квартира вспыхнула около половины пятого утра.

Квартира вспыхнула около половины пятого утра.

Фото: МЧС Татарстана

Около 4:28 во вторник, 20 декабря, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Лермонтова в Лениногорске. Горела двухкомнатная квартира на втором этаже дома №37.

К 4:39 пожарным удалось локализовать горение, а к 4:40 и вовсе ликвидировать его. Общая площадь возгорания составила порядка пяти квадратных метров.

В ходе разбора сгоревших конструкций пожарные обнаружили тело мужчины, а немногим позже еще и тело женщины. Личности погибших устанавливаются.

- Причина пожара выясняется, - сообщают в МЧС Татарстана.

Общая площадь возгорания составила порядка пяти «квадратов».

Общая площадь возгорания составила порядка пяти «квадратов».

Фото: МЧС Татарстана

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