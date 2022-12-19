В Татарстане 44-летняя женщина заплатит 8 тысяч рублей за найденную банковскую карту

Женщина потратила с карты порядка 3,5 тысяч рублей. Фото: Александр ГЛУЗ

44-летнюю жительницу Казани признали виновной в суде за хищение чужой банковской карты. Все произошло 20 августа 2022 года подсудимая нашла чужую банковскую карту на парковке на проспекте Строителей, которой позже расплатилась в магазинах города на сумму более 3,4 тысяч рублей.

Во время заседания суда женщина свою вину полностью признала, ущерб возместила в полном объеме. Суд назначил виновной наказание в виде штрафа 8 тысяч рублей в доход государства.

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