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НовостиОбщество19 декабря 2022 16:59

Запись в соцсетях помогла автоинспекторам призвать к ответу водителя автобуса, проехавшего на запрещенный сигнал светофора

В отношении 36-летнего мужчины составили административные материалы
Рината СТРЕБКОВА
Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что на автобус не была оформлена диагностическая карта.

Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что на автобус не была оформлена диагностическая карта.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Госавтоинспекции в Чувашии провели проверку по видео, опубликованному в одной из социальных сетей. Они увидели, как автобус проезжает на запрещенный сигнал светофора.

Инцидент произошел возле дома № 36 по улице Ярославской. На видео было отчетливо видно, как водитель рейсового автобуса проехал на красный сигнал светофора и продолжил движение.

Личность нарушителя была установлена, в отношении 36-летнего мужчины составлены административные материалы за проезд на запрещенный сигнал светофора. Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что на автобус не была оформлена диагностическая карта.

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