Запись в соцсетях помогла автоинспекторам призвать к ответу водителя автобуса, проехавшего на запрещенный сигнал светофора

Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что на автобус не была оформлена диагностическая карта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Госавтоинспекции в Чувашии провели проверку по видео, опубликованному в одной из социальных сетей. Они увидели, как автобус проезжает на запрещенный сигнал светофора.

Инцидент произошел возле дома № 36 по улице Ярославской. На видео было отчетливо видно, как водитель рейсового автобуса проехал на красный сигнал светофора и продолжил движение.

Личность нарушителя была установлена, в отношении 36-летнего мужчины составлены административные материалы за проезд на запрещенный сигнал светофора. Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что на автобус не была оформлена диагностическая карта.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram