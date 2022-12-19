В Марий Эл 20 декабря перекроют две оживленные трассы

Общее перекрытие дорог составит несколько часов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

20 декабря в Марий Эл будут перекрыты сразу два участка дорог. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Так, трасса "Куяр-Солнечный-Ронга" будет недоступна для проезда ориентировочно с 11:30 до 13:00 и с 19:00 до 21:00.

Автодорога "Йошкар-Ола – Зеленодольск" (Казанский тракт) будет закрыта для проезда с 21:00 до 1:00 21 декабря.

Водителей просят учитывать информацию и соблюдать осторожность во время поездок.

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