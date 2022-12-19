Новогоднюю елку около "Чаши" в Казани откроют 20 декабря праздничным концертом

Гостей праздника ждет богатая программа. Фото: мэрия Казани.

Уже во вторник, 20 декабря, в Казани около "Чаши" откроют центральную городскую 35-метровую елку. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Жителей и гостей столицы РТ ожидает интерактивная программа, выступления музыкантов и аниматоров. Хедлайнерами концертной программы станут группы «Болгар кызлары», Yuki, Игнат Изотов, Ландыш Нигматзянова и Анастасия Макарова.

На площадке будут доступны и детские аттракционы. А игры с призами из волшебного сундука предложат гостям аниматоры. Возле Центра семьи «Казан» также развернутся праздничные торговые ряды в рамках фестиваля «КышДаКар-фест». Павильоны будут оформлены городской символикой и иллюминацией.

Начало мероприятия – в 17:00, сообщает Управление культуры Исполкома Казани.

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