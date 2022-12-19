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НовостиСпорт19 декабря 2022 15:44

Владимир Путин подписал указ о проведении "Игр будущего" в Казани в 2024 году

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации
Рината СТРЕБКОВА
Казань примет очередной крупный турнир по указу Владимира Путина.

Казань примет очередной крупный турнир по указу Владимира Путина.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2024 году в России пройдет международный мультиспортивный турнир "Игры будущего". Местом проведения выбрана Казань. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях обеспечения подготовки и проведения международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" в 2024 году в Казани, направленного на поддержку движения по развитию инновационных видов спорта, сочетающих цифровые технологии и физическую активность, и их интеграции с традиционными видами спорта, постановляю: правительству РФ а) образовать организационный комитет по подготовке и проведению международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" в 2024 году в Казани", - говорится в сообщении.

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