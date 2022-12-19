В Казани на месяц ограничат движение по улице Пригородной

Дорогу перекроют уже 20 декабря 2022 года. Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Казани временно ограничат движение по улице Пригородной. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Ограничение связано с проведением работ по строительству внутриквартальных сетей теплоснабжения. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города.

Ограничение будет действовать с 20 декабря 2022 года до 18 января 2023 года на участке от здания №4 до здания №4 корп.1 по улице Лебедева. Будет полностью перекрыт тротуар и частично проезжая часть.

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