Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 декабря 2022 15:23

В Казани на месяц ограничат движение по улице Пригородной

Возобновить движение по данному участку намерены 18 января
Рината СТРЕБКОВА
Дорогу перекроют уже 20 декабря 2022 года.

Дорогу перекроют уже 20 декабря 2022 года.

Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Казани временно ограничат движение по улице Пригородной. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Ограничение связано с проведением работ по строительству внутриквартальных сетей теплоснабжения. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города.

Ограничение будет действовать с 20 декабря 2022 года до 18 января 2023 года на участке от здания №4 до здания №4 корп.1 по улице Лебедева. Будет полностью перекрыт тротуар и частично проезжая часть.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram