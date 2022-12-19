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НовостиОбщество19 декабря 2022 14:02

В Татарстане прошла церемония прощания с погибшим участником спецоперации

В последний путь бойца пришли провожать родные, близкие и друзья
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По словам выступающих, Фаниль был добрым и отзывчивым, готовым всегда прийти на помощь. Фото: drogganoye.tatarstan.ru

По словам выступающих, Фаниль был добрым и отзывчивым, готовым всегда прийти на помощь. Фото: drogganoye.tatarstan.ru

В понедельник, 19 декабря, в селе Новые Чукалы Дрожжановского района прошла церемония прощания с погибшим участником спецоперации Фанилем Валиуллиным. В последний путь бойца пришли провожать родные, близкие и друзья, а также руководитель района и местные жители.

По словам выступающих, Фаниль был добрым и отзывчивым, готовым всегда прийти на помощь. Также слова благодарности и гордости выразил глава района Марат Гафаров.

- Он отдал свою жизнь ради обеспечения безопасности своей страны и своего народа. Мы всегда будем это помнить, - отметил глава района.

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