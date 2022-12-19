В Казани театральная студия «Могжиза» провела открытый урок

Фото: пресс-служба театра им.Тинчурина

В Татарском государственном театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина состоялось мероприятие «Мечты сбываются» в формате открытого урока. Мероприятие подвело итоги завершившейся декаде инвалидов, в которой активное участие приняли педагоги-актеры и юные участники театральной инклюзивной студии «Могжиза» («Чудо»).

Фото: пресс-служба театра им.Тинчурина

Инициатором проведения мероприятия выступил коллектив редакции журнала «Сююмбике», которые при поддержке спонсоров вручили новогодние подарки детям из студии «Могжиза».

Фото: пресс-служба театра им.Тинчурина

- При подготовке материала о театральной студии, где артистами являются дети с ограниченными возможностями, мы узнали и о подарках, которые они хотели бы получить на Новый год. В итоге решили найти спонсоров и организовать для детей праздник! - говорит главный редактор Лариса Маликова.

Поддержать и поздравить участников театральной студии пришли председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по социальной политике Светлана Захарова, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Адель Мубаракшин, заместитель руководителя исполкома г. Казани по социальным вопросам Гузель Сагитова и другие.

Как отметил Адель Мубаракшин, социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья средствами культурно-досуговой, творческой деятельности способствует их социализации и раскрытию имеющихся талантов.

Фото: пресс-служба театра им.Тинчурина

- Вопросы социокультурной реабилитации инвалидов занимают важное значение в процессе комплексной реабилитации инвалидов наряду с обеспечением лекарствами, техническими средствами реабилитации, путевками на санаторно-курортное лечение, образованием, профориентацией и трудоустройством инвалидов, – подчеркнул Адель Мубаракшин.

Завершая выступление, Адель Мубаракшин вручил почетные грамоты за вклад в развитие социальной инклюзии в Татарстане руководителю Инициативной группы «Во благо вместе» Салимгараевой Альбине Фаридовне, директору Театра имени Карима Тинчурина Мусагитову Фанису Наиловичу, а также организаторам, педагогам-актерам и участникам студии «Могҗиза» («Чудо»). Также организаторам и актерам студии были вручены благодарственные письма сторонников партии «Единая Россия», заместителя руководителя исполкома г. Казани и пригласительные билеты в Казанский зооботсад.

В свою очередь театр Тинчурина выразили благодарность журналу «Сююмбике» за поддержку проектов студии «Могжиза».