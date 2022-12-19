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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 13:06

У одного из садоводческих товариществ в Марий Эл найден труп молодого мужчины

Погибший - житель села Ежово, который пропал 12 декабря
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
По факту произошедшего начата процессуальная проверка.

По факту произошедшего начата процессуальная проверка.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В воскресенье, 18 декабря, у одного из садоводческих товариществ в Медведевском районе Марий Эл случайный прохожий обнаружил тело 29-летнего мужчины. Он ушел из дома в селе Ежова 12 декабря и пропал.

Что случилось с молодым человеком, теперь предстоит выяснить специалистам. По предварительным данным, причиной его смерти стало переохлаждение.

По данному факту начата процессуальная проверка.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза, следователь выясняет все обстоятельства произошедшего, - сообщают в следственном управлении СКР по Марий Эл.

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