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НовостиОбщество19 декабря 2022 12:52

Жителей Татарстана предупредили о сильном тумане с видимостью не более 500 метров

Он укутает республику вечером 19 декабря
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Автоинспекторы просят водителей и пешеходов быть аккуратнее на дорогах.

Автоинспекторы просят водителей и пешеходов быть аккуратнее на дорогах.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером 19 декабря и утром 20 декабря в Татарстане ожидается туман с видимостью не более 500 метров. В связи с этим, Госавтоинспекция республики просит водителей был аккуратнее: увеличить дистанцию между машинами, избегать внезапных торможений, отказаться от лишних перестроений и обгонов. Также важно уделить особое внимание техническому состоянию авто, а именно - его тормозной системе и шинам.

Что касается пешеходов, то им в непогоду рекомендовано иметь при себе световозвращающие элементы, которые смогли бы издалека заметить водители.

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