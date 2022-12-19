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НовостиОбщество19 декабря 2022 12:24

Без света из-за непогоды продолжают оставаться более тысячи жителей Чувашии

Проблемы с электроснабжением до сих пор наблюдаются в Урмарском районе
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
В аварийно-восстановительных работах задействованы две бригады энергетиков. Фото: МЧС Чувашии

В аварийно-восстановительных работах задействованы две бригады энергетиков. Фото: МЧС Чувашии

В Чувашии продолжаются работы по восстановлению линий электропередач, которые были повреждены в результате непогоды в воскресенье, 18 декабря. Тогда без света разом остались 6,5 тысячи человек, проживающих в 23 населенных пунктах. По последним данным, у большинства из них проблему удалось решить. Без электроснабжения продолжают оставаться более тысячи жителей Урмарского района.

- Все еще обесточены четыре населенных пункта, - говорят в МЧС республики. - В аварийно-восстановительных работах задействованы две бригады энергетиков, а также две единицы техники.

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