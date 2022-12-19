Мероприятие рассчитано на три дня. Фото: Рамиль ГАЛИ

В 2023 году в Казани хотят провести международный фестиваль «Древнейшие города». Об этом на XIX сессии Казгордумы рассказала руководитель Комитета по развитию туризма Дарья Синникова.

По ее словам, фестиваль объединит города России и стран СНГ, а продлится он три дня. В настоящий момент о своем намерении участвовать в мероприятии заявили Владимир и Великий Новгород.

Спикер также отметила, что в первом полугодии 2022 года столицу Татарстана посетили более 2,25 миллиона человек. Напомним, ранее стало известно, что с начала года Казанский Кремль принял порядка 3,5 миллиона туристов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram