Шеститысячным ребенком в Набережных Челнах в 2022 году стала дочь военнослужащего

Семью уже поздравил мэр города Наиль Магдеев. Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах появился на свет шеститысячный ребенок в 2022 году. Им стала дочь военнослужащего Айдара Газизянова и его супруги Ильмиры. С таким событием семью поспешил поздравить мэр города Наил Магдеев.

- Мы радуемся вместе с вами. Айдар у нас – настоящий герой, который по зову Родины пошел защищать нашу страну, независимость. В свою очередь, мы поддержим его семью здесь, в Набережных Челнах, - отметил в своей речи градоначальник. Новорожденную девочку назвали Самирой.

Магдеев вручил ее матери 100 тысяч рублей (такие выплаты получают все семьи бойцов, в которых рождается ребенок - Ред.) и подарок от республики - коробку с необходимыми для младенца вещами.

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