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НовостиОбщество19 декабря 2022 12:43

В Казани стартовала благотворительная акция «Письмо Дедушке Морозу»

Горожане могут исполнить желания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Подарки вручат детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям с ОВЗ, сиротам, детям из ДНР и ЛНР, а также детям погибших в спецоперации казанцев.

Подарки вручат детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям с ОВЗ, сиротам, детям из ДНР и ЛНР, а также детям погибших в спецоперации казанцев.

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

19 декабря в Казани стартовала благотворительная акция «Письмо Дедушке Морозу». Горожане могут взять со специальных елок открытки с желаниями детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и осуществить их.

Найти елки с пожеланиями можно в здании Исполкома города, в холле ледового дворца «Татнефть Арена» во время домашних матчей хоккейного клуба «Ак Барс», в зданиях администраций районов, а также в коворкинге «Добрая Казань», сообщают местные власти.

Принести подарки можно по адресу: улица Петербургская, 70. Они будут вручены детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям с ОВЗ, сиротам, детям из ДНР и ЛНР, а также детям погибших в спецоперации казанцев.

Акция будет проводиться вплоть по 28 декабря.

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